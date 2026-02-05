Abone ol: Google News

Eczacıbaşı, Numia Vero Volley'e şans tanımadı

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley takımını 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 00:48
  • Eczacıbaşı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i 3-2 yendi.
  • Bu galibiyetle Eczacıbaşı liderliğe yükseldi ve 5. galibiyetini aldı.
  • Türkiye temsilcisi, çeyrek finale adını yazdırdı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında İtalya'nın Numia Vero Volley takımı ile temsilcimiz Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Allianz Cloud Arena'da oynanan mücadelede Eczacıbaşı, 20-25, 25-18, 25-16, 21-25 ve 15-13'lük setlerle galip geldi.

ECZACIBAŞI ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla liderliğe yükselen Türkiye temsilcisi, 5. galibiyetini alarak çeyrek finale adını yazdırdı.

