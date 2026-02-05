Eczacıbaşı, Numia Vero Volley'e şans tanımadı

- Eczacıbaşı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i 3-2 yendi.
- Bu galibiyetle Eczacıbaşı liderliğe yükseldi ve 5. galibiyetini aldı.
- Türkiye temsilcisi, çeyrek finale adını yazdırdı.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında İtalya'nın Numia Vero Volley takımı ile temsilcimiz Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Allianz Cloud Arena'da oynanan mücadelede Eczacıbaşı, 20-25, 25-18, 25-16, 21-25 ve 15-13'lük setlerle galip geldi.
ECZACIBAŞI ÇEYREK FİNALDE
Bu sonuçla liderliğe yükselen Türkiye temsilcisi, 5. galibiyetini alarak çeyrek finale adını yazdırdı.