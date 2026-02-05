Galatasaray, Allianz MTV deplasmanında kazandı

- Galatasaray, Allianz MTV'yi 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Stuttgart'taki maçta 23-25, 23-25, 25-21, 25-23 ve 15-11'lik setlerle galip geldi.
- İlk maçı da 3-1 kazanan Galatasaray, başarıyla tur atladı.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Almanya'nın Allianz MTV ekibi ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, Stuttgart kentindeki SCHARRena'daki karşılaşmada 23-25, 23-25, 25-21, 25-23 ve 15-11'lik setlerle kazandı.
GALATASARAY ÇEYREK FİNALDE
İlk karşılaşmadan da 3-1 galip ayrılan Galatasaray, çeyrek finalde oynamaya hak kazandı.