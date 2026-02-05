Abone ol: Google News

Galatasaray, Allianz MTV deplasmanında kazandı

Galatasaray, Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Almanya'nın Allianz MTV ekibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 00:07
Galatasaray, Allianz MTV deplasmanında kazandı
  • Galatasaray, Allianz MTV'yi 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.
  • Stuttgart'taki maçta 23-25, 23-25, 25-21, 25-23 ve 15-11'lik setlerle galip geldi.
  • İlk maçı da 3-1 kazanan Galatasaray, başarıyla tur atladı.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Almanya'nın Allianz MTV ekibi ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Stuttgart kentindeki SCHARRena'daki karşılaşmada 23-25, 23-25, 25-21, 25-23 ve 15-11'lik setlerle kazandı.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALDE

İlk karşılaşmadan da 3-1 galip ayrılan Galatasaray, çeyrek finalde oynamaya hak kazandı.

Eshspor Haberleri