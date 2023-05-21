Barcelona'yı mağlup eden Monaco, EuroLeague'i üçüncü olarak bitirdi

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EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda Fransa temsilcisi Monaco ile İspanya ekibi Barcelona üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Bu maçta kazanan 78-66'lık skorla Monaco oldu. Böylece Fransız takımı, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da düzenlenen Dörtlü Final'deki üçüncülük maçında Monaco, ilk çeyreği 24-13 önde kapatırken, devre sonunda soyunma odasına da 44-28 üstün gitti.
Monaco, Barcelona'yı 12 sayı farkla geçti
Üçüncü çeyrekte farkı koruyan ve son periyoda 60-45 önde giren Fransa temsilcisi, karşılaşmayı 78-66 kazandı.
Monaco'da Matthew Strazel, kaydettiği 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Barcelona'da ise Nikola Mirotic'in 15 sayısı mağlubiyete engel olamadı.