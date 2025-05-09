Basketbol Şampiyonlar Ligi Finali’nde Galatasaray’ın rakibi Unicaja Malaga oldu

DHA
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) Dörtlü Final’de bugün oynanan maçlarda finalistler belli oldu.
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde yarı finalde karşılaştığı İspanyol Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükselen ilk takım olurken yarı finalin diğer maçında ise Unicaja Malaga, AEK'i 71-65 mağlup edip sarı-kırmızılıların rakibi oldu.
FİNAL PAZAR AKŞAMI
Turnuvada Galatasaray ve Unicaja Malaga arasındaki final maçı pazar günü 20.00'de Atina'da oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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