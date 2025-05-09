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Basketbol Şampiyonlar Ligi Finali’nde Galatasaray’ın rakibi Unicaja Malaga oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi Finali’nde Galatasaray’ın rakibi Unicaja Malaga oldu Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) Dörtlü Final’de Galatasaray’ın ardından Atina’da bugün oynanan diğer yarı final karşılaşmasında AEK’i mağlup eden Unicaja Malaga da finale çıkmayı başardı.