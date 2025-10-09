Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak.
Akatlar Spor Kompleksi'ndeki maçta hava atışı, saat 19.00 yapılacak.
3. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın:
19.00 Beşiktaş-Büyükçekmece Basketbol
11 Ekim Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor
15.30 TOFAŞ-Türk Telekom
18.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol
12 Ekim Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Merkezefendi Belediyesi Basket
15.30 Fenerbahçe-Karşıyaka
18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray
13 Ekim Pazartesi:
19.00 Manisa Basket-Esenler Erokspor