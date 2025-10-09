Abone ol: Google News

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Beşiktaş ile Büyükçekmece Basketbol arasında oynanacak maçla start alacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.10.2025 13:38
Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak.

Akatlar Spor Kompleksi'ndeki maçta hava atışı, saat 19.00 yapılacak.

3. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın:

19.00 Beşiktaş-Büyükçekmece Basketbol

11 Ekim Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom

18.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol

12 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Merkezefendi Belediyesi Basket

15.30 Fenerbahçe-Karşıyaka

18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray

13 Ekim Pazartesi:

19.00 Manisa Basket-Esenler Erokspor

Eshspor Haberleri