Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin üçüncü maçı oynanacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Müsabaka, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE, 2-0 ÖNDE

İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

DÖRT GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.