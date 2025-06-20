Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin üçüncü maçı oynanacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Müsabaka, beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.
FENERBAHÇE, 2-0 ÖNDE
İki takım arasında oynanan serinin ilk iki maçında Fenerbahçe, rakibini 94-76 ve 84-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.
DÖRT GALİBİYET ALAN ŞAMPİYON OLACAK
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı da 23 Haziran Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.