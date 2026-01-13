Fenerbahçe'yle anılıyordu: Galatasaray, Ademola Lookman için devreye girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum bölgesinde kadrosunu zenginleştirmek istiyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Atalanta forması giyen Nijeryalı oyuncu Ademola Lookman ile ilgileniyor.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Haberde, Galatasaray'ın transfer döneminde rotasını İtalya'ya çevirdiği ve Youssouf Fofana'nın ardından Lookman'ı da listeye eklediği belirtildi.

Diğer yandan Lookman ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği biliniyor.

Atalanta forması giyen Ademola Lookman, uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyordu.

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

Sarı-lacivertlilerin oyuncu için ciddi temaslar kurduğu, hatta bazı dönemlerde anlaşmaya varıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığı hatırlatıldı.

Ancak transfer süreci somut bir sonuca ulaşmamıştı.

2025/26 sezonunda teknik ekiple yaşadığı problemler sebebiyle yeteri kadar forma şansı bulamayan Nijeryalı hücum oyuncusu, 16 maçta 1153 dakika sahada kaldı.

28 yaşındaki futbolcu bu süreçte 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

AYRILIĞA ONAY İHTİMALİ

Atalanta, Giacomo Raspadori transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.

Bu gelişmenin ardından İtalyan ekibinin, kulüple daha önce de sorun yaşayan Lookman'ın ayrılığına izin verebileceği gündeme geldi.