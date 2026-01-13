Görenleri şaşırtan olay: Nazillispor'da forma numaralarını bantlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu sezon stadı kapatılan, kiracısı olduğu belediyeye ait tesislerden çıkarılınca ilçeden taşınmak zorunda kalan, futbolcuları bahisten ceza alıp, başkanı ve eski teknik direktörü de şike iddiasıyla tutuklanan Nazillispor'da büyük imkansızlıklar yaşanıyor.

Devre arasında ligden çekilme kararı almasına rağmen son anda U19 takımıyla yoluna devam eden Nazillispor, son olarak maddi imkansızlıklar nedeni ile futbolculara forma bile bulmakta zorlandı.

FORMALAR BANTLANMIŞ ŞEKİLDE MAÇA ÇIKTILAR

Nazillispor’da Ayvalıkgücü maçında iki futbolcu, sahaya forma numaraları bantlanmış şekilde çıktı.

Bazı futbolcular ısınmayı kendi ceketleriyle yaptı.

HALİ İÇLER ACISI...

Bazı oyuncuların formalarında göğüs reklamı bulunurken, bazılarında yer almaması dikkat çekti.

Hal böyleyken kapanmanın eşiğine gelen Nazillispor’da yaşanan tablo içler acısı durumda.

1966 yılında kurulan Ege'nin köklü ekibinin durumu Nazillili futbolseverleri kahrediyor.