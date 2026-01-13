Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Atila Gerin getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu sezon Selçuk Şahin ve Orhan Ak ile çalışan Eyüpspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

İstanbul ekibi, yardımcı antrenör Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: