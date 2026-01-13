Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Atila Gerin getirildi

- Eyüpspor, Atila Gerin'i teknik direktör olarak atadı.
- Gerin, bu sezon Selçuk Şahin ve Orhan Ak ile çalıştı.
- Kulüp, sürpriz bir karar ile Gerin'i terfi ettirdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bu sezon Selçuk Şahin ve Orhan Ak ile çalışan Eyüpspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
İstanbul ekibi, yardımcı antrenör Atila Gerin'in teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin Hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."