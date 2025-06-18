Basketbolda final serisinde ikinci maç zamanı

AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, perşembe karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
FENERBAHÇE İLK MAÇI KAZANDI
İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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