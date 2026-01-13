Oktay Derelioğlu'ndan Rafa Silva'yla ilgili dikkat çeken kulis: Boşa düştüğü an...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta yılan hikayesine dönen konu: Rafa Silva'nın geleceği ne olacak?

Aylar önce başlayan kriz, yerini hem Beşiktaş hem de Portekizli oyuncu için derin bir sessizliğe bıraktı.

Siyah-beyazlılarla antrenmanlara çıkan Silva, takımdan ayrı şekilde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

RAFA SILVA KRİZİNDE SON DURUM

Beşiktaş yönetimi de yıldız isme teklif gelmesi halinde satmayı düşünüyor.

Ancak Silva'yla ilgili siyah-beyazlıların istediği 15 milyon euroyu veren bir kulüp henüz çıkmadı.

Hal böyleyken geçtiğimiz haftalarda siyah-beyazlılardaki Rafa Silva kriziyle ilgili ses getiren açıklamalarda bulunan Oktay Derelioğlu, yine konuyla ilgili kendisine gelen kulisleri paylaştı.

DERELİOĞLU'NDAN KULİS: RAFA BOŞA ÇIKSIN GALATASARAY ALACAK

ESH Spor ekranlarının sevilen ismi Derelioğlu, Beşiktaş yönetiminin Rafa Silva konusunda korktuğunu ve elden çıkartmak istemediğini söyledi.

Derelioğlu daha sonra ise yıldız oyuncuyla ilgili ses getirecek bir açıklama yaptı.

Efsane golcü, "Çok net biliyorum bunu, Rafa boşa çıksın Galatasaray alacak. Bu bilgiyi net biliyorum. Rafa da Galatasaray’ı uçurur. Bu sadece benim bildiğim." ifadelerini kullandı.

Derelioğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: