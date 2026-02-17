Begüm Yücel: En büyük hedefimiz EuroLeague'e çıkmak

Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Basketbol Süper Ligi'nde de ilk 4 içinde yer alan Bahçeşehir Koleji, Türkiye Kupası'nda ise yarın Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ÇEYREK FİNALDE BULUNMAK BİR SÜRPRİZ DEĞİL"

EuroCup'ta çeyrek finalde olmanın Bahçeşehir için ne ifade ettiğini ve bu sürecin nasıl geliştiğini aktaran başkan Begüm Yücel, "Öncelikle Bahçeşehir Koleji için artık çeyrek finalde bulunmak bir sürpriz değil. İstikrarlı bir şekilde ilerliyoruz ve hedefimiz her zaman finale oynamak. Geçen sene de bu böyleydi fakat dediğiniz gibi birkaç aksaklık mı diyelim, son üç saniyede gelen basketle maalesef kaybettik. Ama tabii ki o da bizim ilk senemizdi ve bir başarıydı. Geçen sene de ilk 2'de bitirdik, direkt çeyrek finale çıktık. Bu sene de ikinci olarak direkt çeyrek finale çıkacağız. O yüzden istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu

"HEDEFİMİZ KESİNLİKLE FİNAL OYNAMAK"

Bu yıl kadro kurarken geçen sene EuroCup'taki tecrübelerinden yola çıkarak seçimler yaptıklarını belirten Yücel, "Geçen sene Gran Canaria'da aldığımız son yenilgiden sonra biraz daha düşünerek geçen seneye göre sağlam kurmaya çalıştık. Hedefimiz kesinlikle final oynamak. Her sene biraz daha üzerine katarak gitmek istiyoruz. O yüzden ben oyunculara da söylüyorum, hatta geçen sene bize son basketi atan Homesley bu sene bizim takımımızda. O yüzden ona 'Bana bir maç sözün var, borçlusun' diyorum. Bu sene güzel bir kadro kurduk, güçlü bir kadro kurduk ve bir aile ortamı oluşturduğumuza da inanıyorum. O yüzden de başarılar bununla beraber geliyor" diye konuştu.

"YARI FİNALDE TÜRK TAKIMLARINDAN BİRİYLE OYNARSAK BU TÜRK BASKETBOLU İÇİN GÜZEL OLUR"

EuroCup'ta yarı finalde 3 Türk takımı Bahçeşehir, Beşiktaş ve Türk Telekom'un yer alma ihtimaline de değinen Begüm Yücel, "Öncelikle üç Türk takımının olması Türk basketbolu için çok değerli ve federasyonumuzun hakkı burada yenilemez gerçekten de çok büyük başarı. Yarı finalde Türk takımlarından biriyle oynarsak bu Türk basketbolu için güzel olur, seyirciler için güzel olur. Ama bizim için tabii ki kiminle oynarsak oynayalım hedefimiz değişmeyecek. Sahada kazanma hırsımızı göstereceğiz ve finale çıkmak için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

"BEN FİNAL OYNAYACAĞIMIZA VE KUPAYI ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi maçında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırlayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Begüm Yücel, EuroCup'ta hedeflerinin ve inançlarının daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Yücel, "Türkiye Kupası da olabilir, ilk hedefimiz tabii ki öncelikle Efes'i geçmek, adım adım gidersek daha sonra finale de kalmak istiyoruz. Ama Türkiye Kupası'nda tabii ki çok büyük aday olan Fenerbahçe de var. O yüzden ayaklarımızın yere basması gerektiğini de bir noktada düşünüyorum. EuroCup'ta daha hedefimiz ve inancımız yüksek diyebilirim. Ben final oynayacağımıza ve kupayı alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"BİZİM EN BÜYÜK HEDEFİMİZ EUROLEAGUE'E ÇIKMAK"

Kulübün uzun vadeli Avrupa vizyonu hakkında açıklamalar yapan Yücel, “Ben hep söylüyorum: Bizim en büyük hedefimiz EuroLeague'e çıkmak ve EuroLeague'de aslında kalıcı olmak, istikrarlı bir şekilde ilerlemek. Hani bir sene çıktıktan sonra düştük gibi değil, belki örnek Paris Basketbol'u gösterebilirim, onlar çok istikrarlı gittiler ve şu an EuroLeague'deler. Benim de ilk hedefim tabii ki ilk başta EuroLeague'e çıkmak. Belki EuroLeague'de hemen Final Four yapamayabiliriz ama istikrarlı bir şekilde orada da ilerlemek istiyoruz. EuroLeague takım sayıları artacak diyorlar, bakalım inşallah öyle bir şey olursa kendimizi evet avantaj elde etmiş oluruz" diye konuştu.

"FLYNN'İN, TÜRK MİLLİ TAKIMIMIZA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"

Takımın oyun kurucularından Malachi Flynn'in Türk vatandaşlığına geçme süreci ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edilmesini de anlatan Yücel şunları söyledi:

Öncelikle federasyonumuzdan böyle bir teklif geldi, tabii ki çok heyecanlandık. Mutlaka stratejiktir. Saha içerisinde zaten strateji, başarıyı getirir. Onun haricinde bu süreçte federasyonumuz ve idari ekip kararlarını verecekler. Biz de onu bekliyoruz, bu maçta oynayıp oynamayacağına. Ama kendisi çok mutlu oldu. Türkçe öğrenmek istiyor ve konuşurken bazen teşekkürler, günaydın, evet, hayır hepsini Türkçe söylüyor. O yüzden bir aidiyet hissediyor. Bu da bizim için çok güzel bir şey ve aidiyet hissetmesiyle beraber aslında bence başarı da geliyor. İlk senesinde böyle bir şey olması hem kulübümüz için çok güzel bir şey hem de kendisinin kişisel olarak tabii ki büyük başarısı. Zaten Flynn'in başarısı ve potansiyeli ortada. O yüzden ben Türk Milli Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum.

"A TAKIMIMIZDA ALTYAPIDAN İKİ İSİM VAR"

Bahçeşehir'in kadro derinliği ve altyapıdan A takıma katılan isimlerle ilgili bilgi veren başkan Yücel, “Aslında şu an A takımımızda altyapıdan iki isim var. Biri Sarp Coşkun, diğeri de Yiğit Acar. Hatta bir maçımızın sonunda Yiğit sahaya çıkmıştı ve üçlük atmıştı, o yüzden biz ekstra sevinmiştik. Takım arkadaşları da tabii ki onu çok destekliyor. Hedeflerimizde altyapıdan, A takıma oyuncu yetiştirmek var. Yavaş yavaş geliyorlar, bu bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"BASKETBOLU EĞİTİMİN ŞEKİLLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bahçeşehir Koleji'nin eğitim kimliği ile sportif başarı arasında oluşan bağı değerlendiren Begüm Yücel, “Biz büyük bir eğitim kurumuyuz. 'Biz Bahçeşehir ailesiyiz' diyoruz. O yüzden basketbolu da aslında eğitimin şekillerinden biri olarak görüyoruz. Bakarsanız bütün taraftarımız zaten çocuklardan oluşuyor, kendi öğrencilerimiz gelip destekliyorlar ve aslında bence bu aidiyeti daha da fazla arttırıyor. Spor, çocukların hayatında olmazsa olmaz bir şey. O yüzden eğitimle sporu birleştirmenin çok büyük bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Umarım kolej basketbolu konusunda Amerika'daki örnekleri yakalayabiliriz. Ama bunun için sanırım daha zamanımız var. Bu yönde ilerlemeye çalışıyoruz" dedi.

"BEN EUROLEAGUE'İ TERCİH EDERİM"

Dünyada son dönemlerde spor alanındaki farklı oluşumlardan biri olan ve Türk basketbolunu da doğrudan ilgilendiren NBA Europa projesi ile ilgili görüşlerini aktaran Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Öncelikle hani iki taraftan hangisi derseniz ben Avrupa'yı ve EuroLeague'i tercih ederim. Çünkü Avrupa basketbolu NBA'e göre çok farklı. Seyircisi farklı, oynanma şekli farklı. Bana sanki NBA Avrupa EuroLeague kadar çok fazla tutmaz gibime geliyor. Ama tabii ki bilemiyorum, yaşayıp göreceğiz. Aslında büyük bir soru işareti herkes için, kesin hiçbir şey yok, ne zaman olacağı belli değil. Sırbistan takımları gibi ya da Pana gibi çoğu takım katılmayacaklarını açıkladı. Onlar olmadan bence çok sağlıklı bir lig de kurulmaz diye düşünüyorum. Çünkü en baskın kulüplerden kendileri. O yüzden yaşayıp göreceğiz ama bana kişisel olarak sorarsanız ben EuroLeague'i tercih ederim" diye konuştu.

"TÜRK LİGİ ÇOK ZOR BİR LİG"

Basketbol Süper Ligi'ni 2 takımın domine ettiği yönündeki yaygın görüşü de yorumlayan Begüm Yücel, “Yani kısmen katılıyorum aslında çünkü aradaki fark hem bütçesel olarak çok fazla hem de belki de kalite, oyuncu kalitesi ve deneyimi açısından fazla. Ama Türk Ligi çok zor bir lig bence. Ve bazen Anadolu'dan bir takım da şaşırtıp yenebiliyor. O yüzden maçlar çok çekişmeli geçiyor. Ama domine ediyorlar mı? Bence ediyorlar açıkça söylemek gerekirse. Yani aradaki baya bir uçurum fark oluyor hem bütçesel olarak hem kadro olarak" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİ DESTEKLESİNLER"

Son olarak taraftarlarına seslenen Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, sözlerini şöyle noktaladı: