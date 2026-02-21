Konyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: KONYASPOR 0-0 GALATASARAY

12' Icardi, ceza sahası içini karıştırdı ama topu kontrolü edemedi ve top auta gitti.

11' Galatasaray, maç başından bu yana Uğurcan Çakır'ın savunma arkasına attığı uzun toplarla atağa çıkmayı deniyor.

8' Deniz Türüç bu sefer diğer kanattan orta denedi ancak Singo araya girerek kornere gönderdi.

6' Deniz Türüç'ün ortasına Lemina müdahile ederek topu kornere gönderdi.

5' Muleka'nın ceza sahasının dışından denediği şutta araya savunma girdi.

2' Karşılaşma, düşük tempoda başladı.

1' Maç başladı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor.

Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maç, saat 20.00'de başladı.

Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Samet Çavuş yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Mücadelenin VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturuyor.

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER