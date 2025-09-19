Begüm Yücel: Milli takımımıza oyuncu yetiştirmeye devam ediyoruz

2025-2026 sezonunda Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde medya günü düzenledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, yeni sezon hedefleri, kadro yapılanması ve takımın durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTEN BİZİ GURURLANDIRDILAR"

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Yücel, şu şekilde konuştu:

Gerçekten bizi gururlandırdılar. 12 Dev Adam ruhunu tekrardan getirdiler. Federasyonumuzu, tüm idari ve teknik ekibi tebrik ediyorum.

"ŞU ANDA 7 MAÇTA NAMAĞLUP İLERLİYORUZ"

Bu sezon fair-play'i ön plana çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

Biz hep Bahçeşehir için 'basketboldan daha fazlası' diyoruz. Bu sene bizim için fair-play'i ön plana çıkarmak da ideallerimizden bir tanesi. Fair-play ruhunun futbola da örnek olmasını istiyoruz. Çünkü bizim öğrencilerimiz, kolejimizin öğrencileri olduğu için aileleriyle geliyorlar. Çok güzel bir aile ortamı oluşturuyorlar. Bunu vurgulamak istiyorum. Bu sene Gloria Cup'ı kazandık ve şu anda 7 maçta namağlup ilerliyoruz. Bu bize ayrı bir güven verdi. Umarım sezona da bu şekilde başlarız.

"HOCAMIZ DEĞİŞTİ"

Yeni sezon öncesi kadro yapılanması ve başantrenör değişikliği ile ilgili de konuşan Begüm Yücel, yeni koç Marko Barac yönetiminde EuroCup'ı kazanmak istediklerine değindi. Başkan Begüm Yücel, şunları dedi:

Hocamız değişti. Şu anda geleceği çok parlak bir hocayla çalışıyoruz. Bunun da verimini almaya başladık. Hem oyuncularla olan diyaloğu hem de saha içerisinde gerçekten çok iyi. Umarım onunla beraber EuroCup şampiyonluğunu getiririz.

"MİLLİ TAKIMIMIZA OYUNCU YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın ana hedeflerinden bir tanesinin milli takıma oyuncu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Yücel, şunları dedi:

Biz milli takımımıza oyuncu yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu bizim için ana unsurlardan bir tanesi. Geçen sene Şehmus, Kenan, Furkan vardı. Geçekten de bize katkıları çok oldu. Eminim bizim de onlara katkılarımız olmuştur. Biz aynı şekilde devam edeceğiz. Bu sene altyapıdan gelen oyuncumuz Sarp var ve çok gelecek vadediyor. İnşallah onu da 4 sene sonra milli takımda görürüz.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, yeni sezon öncesi tüm takımlara ve oyunculara başarı dileklerini ileterek sözlerini noktaladı.