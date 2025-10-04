Abone ol: Google News

Beşiktaş, BOTAŞ karşısında galip geldi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda BOTAŞ'ı 83-65 yendi.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 16:55
Beşiktaş, BOTAŞ karşısında galip geldi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk hafta maçında BOTAŞ ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-65'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ankara

Hakemler: Mesut Öztürk, Metehan Alaçam, Sezer Bor

BOTAŞ: Davis 10, Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ 16, Tuba Poyraz 13, Serfa 7, Rana Uçar, Selin Reachel Gül, Işılay Eğin, Mina Berber, İdil Yeniçulha

Beşiktaş: Gülşah Duman Bıçakçı 8, Pelin Derya Bilgiç 10, Milic 13, Meltem Yıldızhan 2, Fasoula 29, Okonwo 15, Özge Özışık 4, İlayda Güner 2, Esra Güvenç

1. Periyot: 13-16

Devre: 35-30

3. Periyot: 48-55

