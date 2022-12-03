Beşiktaş, deplasmanda mağlup

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 9. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi'ne 75-74 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Merkezefendi Belediyesi, Beşiktaş'ı konuk etti.

Merkezefendi, bir ara 17’ye kadar çıkan farkı eritti ve son çeyrek performansıyla sahadan 75-74 galip ayrıldı. Merkezefendi 9. maçında 4. galibiyetini alırken Beşiktaş 9. maçında 7. mağlubiyetini tattı.

Ayberk Olmaz 15 sayıyla oynadı

Merkezefendi’de Ayberk Olmaz 15 sayıyla ön plana çıktı. Muhammed Şenli 14 sayı, Andrew Harrison 11 sayı, Arca Tülüoğlu 13 sayı, Max Heidegger 9 sayı, Nikolaos Rogkavopoulos 9 sayı attı.

Usher 22 sayıyla maçın en skoreri oldu

Siyah-beyazlılar’da Jordan Usher 22 sayıyla maçın en skoreri oldu. Jason Rich 14 sayı üretirken Burak Can Yıldızlı 11 sayıyla tamamladı. Matt Mooney rakip potaya 9 sayı bıraktı. Gediminas Orelik 7 sayı attı.