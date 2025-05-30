Beşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi

DHA

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbi maçında kazanan 91-75'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

BEŞİKTAŞ, ÖNE GEÇTİ

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 26-21 önde kapatan siyah-beyazlı takım soyunma odasına 46-40 önde gitti.

Beşiktaş farkı açmaya başladığı 3’ncü periyodu da 71-51 önde bitirdi.

Ev sahibi ekip maçtan da 91-75 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

SIRADAKİ MAÇ 1 HAZİRAN'DA

1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak serinin ikinci maçını Beşiktaş kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek, aksi durumda 3’üncü ve son maç oynanacak.

ALPEREN ŞENGÜN VE EBRAR KARAKURT DA MAÇI SALONDA TAKİP ETTİ

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın yıldız smaçörü Ebrar Karakurt ile NBA’de Houston Rockets forması giyen, bu yıl aynı zamanda All-Star’a seçilmeyi başaran 2’nci Türk oyuncu olarak tarihe geçen milli basketbolcu ve eski Beşiktaşlı Alperen Şengün maçı tribünden izledi.