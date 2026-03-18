Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale çıktı!

EuroCup çeyrek finalinde Beşiktaş, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini 77-76 yenerek yarı finale yükseldi.
EuroCup çeyrek finalinde Beşiktaş ile İtalya'nın Dolomiti Energia ekibi karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 77-76'lık skorla temsilcimiz Beşiktaş oldu.
YARI FİNALDE TÜRK DERBİSİ
Normal sezonu lider tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselen Siyah-beyazlılar yarı final maçında, yarı finale yükselme başarısı gösteren diğer Türk ekibi Bahçeşehir Koleji’nin rakibi olacak.
EuroCup’taki 2 temsilcimizi karşı karşıya getirecek mücadelede saha avantajı Beşiktaş'ta olacak.
BAŞKAN MAÇI İZLEDİ
Karşılaşmayı, kulüp başkanı Serdal Adalı ve Futbol A Takımı kaptanı Orkun Kökçü de yerinde izledi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Beşiktaş Spor Kompleksi
Hakemler: Jordi Aliağa, Thomas Bissel, Sergio Manuel
Beşiktaş: Berk Uğurlu, Mathews 23, Morgan 10, Anthony Brown 16, Zizic 11, Dotson 3, Kamagate, Yiğit Arslan 7, Lemar 2, Thomas 3, Vitto Brown 2
Dolomiti Energia: Steward 29, Jones 4, Jogela 11, Mawugbe, 10 Aldridge 5, Niang 3, Jakimovski 1, Bayehe 1, Battle 12
1. Periyot: 17-16
Devre: 40-32
3. Periyot: 61-57
Beş faulle çıkan: 39.44 Aldridge (Dolomiti Energia)