Beşiktaş, Gizem Sezer'i transfer etti

AA & Ensonhaber
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında pivot Gizem Sezer'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Gizem Sezer ile sözleşme imzaladı. Gizem Sezer'e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.
SON TAKIMI BODRUM BASKETBOL
Profesyonel kariyerine 2011 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başlayan 30 yaşındaki basketbolcu, son olarak Bodrum Basketbol'un formasını giydi.
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