Beşiktaş'ta Promise David iddiası: Ayrılması mümkün değil!

Beşiktaş'ta santrfor bölgesinde büyük hareketlilik yaşanıyor.

Tammy Abraham için Aston Villa'nın devreye girmesi üzerine teknik direktör Sergen Yalçın'a düşüncesi soruldu.

Tecrübeli teknik adam, en az Abraham kalitesinde bir golcünün transfer edilmesi şartıyla transfere onay verdiğini aktardı.

PROMISE DAVID İDDİASI

Abraham'ın takımdan ayrılması durumunda yerine alınacak isimle ilgili ise Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David iddiası gündeme geldi.

Konuyu araştıran ESH Spor, David'e yakın kaynaklara oyuncunun Beşiktaş'a transfer ihtimalini sordu.

Aldığımız bilgiye göre David'in önceliğinin, Belçika ekibinde kalmak olduğu öğrenildi.

ESH SPOR GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Hatta David'e Stuttgart ve Aston Villa'nın da talip olduğu, ancak oyuncuya gelen tekliflerin geri çevrildiği de aktarılan bilgiler arasında.

1,95 boyundaki dev golcünün piyasa değeri şu anda 13 milyon euro.