Youssef En-Nesyri için Premier Lig ekibi devrede

- Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.
- Everton, 28 yaşındaki Faslı santrforu kadrosuna katmak istiyor.
- Taraflar arasında ilk temaslar kuruldu ve transfer sürecinin yakında netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, sezon başından bu yana performansı tartışma konusu olan Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıralabilir.
Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
Sky Sport’un haberine göre; Everton, Faslı santrfor için harekete geçti.
İNGİLİZLER İSTİYOR
İngiliz ekibi, 28 yaşındaki golcüyü vakit kaybetmeden kadrosuna katmak istiyor.
Taraflar arasında ilk temasların kurulduğu belirtiliyor. Youssef En-Nesyri’nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli forvet, bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 resmi maçta görev aldı.
BU SEZON 25 MAÇTA 8 GOL ATTI
Sahaya yansıyan tablo ise 8 gol ve 1 asistlik katkıdan ibaret kaldı.
Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe cephesi gelen teklifleri masaya yatırmaya hazırlanırken, Everton’ın ısrarcı tavrı dikkat çekiyor.