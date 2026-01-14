Youssef En-Nesyri için Premier Lig ekibi devrede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, sezon başından bu yana performansı tartışma konusu olan Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıralabilir.

Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

Sky Sport’un haberine göre; Everton, Faslı santrfor için harekete geçti.

İNGİLİZLER İSTİYOR

İngiliz ekibi, 28 yaşındaki golcüyü vakit kaybetmeden kadrosuna katmak istiyor.

Taraflar arasında ilk temasların kurulduğu belirtiliyor. Youssef En-Nesyri’nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Deneyimli forvet, bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 resmi maçta görev aldı.

BU SEZON 25 MAÇTA 8 GOL ATTI

Sahaya yansıyan tablo ise 8 gol ve 1 asistlik katkıdan ibaret kaldı.

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe cephesi gelen teklifleri masaya yatırmaya hazırlanırken, Everton’ın ısrarcı tavrı dikkat çekiyor.