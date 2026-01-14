Abone ol: Google News

Youssef En-Nesyri için Premier Lig ekibi devrede

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Youssef En-Nesyri'ye, Premier Lig ekiplerinden Everton'ın talip olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 12:33
Youssef En-Nesyri için Premier Lig ekibi devrede
  • Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.
  • Everton, 28 yaşındaki Faslı santrforu kadrosuna katmak istiyor.
  • Taraflar arasında ilk temaslar kuruldu ve transfer sürecinin yakında netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, sezon başından bu yana performansı tartışma konusu olan Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıralabilir.

Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

Sky Sport’un haberine göre; Everton, Faslı santrfor için harekete geçti.

İNGİLİZLER İSTİYOR

İngiliz ekibi, 28 yaşındaki golcüyü vakit kaybetmeden kadrosuna katmak istiyor.

Taraflar arasında ilk temasların kurulduğu belirtiliyor. Youssef En-Nesyri’nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Deneyimli forvet, bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 resmi maçta görev aldı.

BU SEZON 25 MAÇTA 8 GOL ATTI 

Sahaya yansıyan tablo ise 8 gol ve 1 asistlik katkıdan ibaret kaldı.

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe cephesi gelen teklifleri masaya yatırmaya hazırlanırken, Everton’ın ısrarcı tavrı dikkat çekiyor.

Eshspor Haberleri