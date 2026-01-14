Milli takımın askıya alındığı Gabon'da yeni karar çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gabon’da hükümet, 2025 Afrika Uluslar Kupası’ndaki başarısız performans sonrası milli takıma ve yıldız golcü Pierre-Emerick Aubameyang’a getirilen yaptırımları resmen kaldırdı.

Fas’taki turnuvada grubunu son sırada tamamlayan Panterler için eski Spor Bakanı Simplice-Desire Mamboula sert tedbirler açıklamıştı.

Ancak yeni Spor Bakanı Paul Ulrich Kessany, FIFA’nın olası yaptırımlarını da göz önünde bulundurarak bu kararları iptal etti.

MİLLİ TAKIMI ASKIYA ALDILAR: OYUNCULAR KADRO DIŞI BIRAKILDI

Turnuvadaki sonuçları “utanç verici” olarak nitelendiren dönemin Spor Bakanı Mamboula, 1 Ocak’ta milli takımın faaliyetlerinin askıya alındığını, teknik direktör Thierry Mouyouma’nın görevden alındığını ve eski Arsenal–Chelsea yıldızı Aubameyang ile kaptan Bruno Ecuele Manga’nın kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu.

Ancak görev değişiminin ardından yeni Spor Bakanı Kessany, bu yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Bu adımın, hükûmet müdahalesine karşı sert tutum sergileyen FIFA’nın Gabon Futbol Federasyonu’nu askıya alma ihtimalini ortadan kaldırdığı belirtildi.

KARARLAR İPTAL EDİLDİ

Fegafoot tarafından yapılan açıklamada, bakanın yaklaşan süreçleri özellikle de 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme kura çekimini gerekçe göstererek kararın geri alındığını bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kessany’nin federasyondan görevden alınan teknik direktör Mouyouma’nın yerine getirilecek yeni teknik ekibin oluşturulmasına dair tüm pratik detayların kendisine sunulmasını talep ettiği belirtildi.