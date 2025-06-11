Beşiktaş, Gülşah Duman Bıçakçı'yı kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, kulübün altyapısında yetişen Gülşah Duman Bıçakçı'yı renklerine bağladığını duyurdu.
"ŞANLI FORMAMIZLA ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Gülşah Duman Bıçakçı ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2011 yılında kulübümüz altyapısında başlayan basketbolcumuz gard pozisyonunda görev yapmaktadır. Gülşah Duman Bıçakçı'ya Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.
32 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon BOTAŞ'ta forma giydi.
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