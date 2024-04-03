Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup finalinde avantajı eline aldı
ensonhaber.com

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Beşiktaş, İngiltere'nin London Lions ekibini konuk etti.

Temsilcimiz maçtan 75-68 üstün ayrıldı.

BJK Spor Kompleksi'nde oynan maçta siyah-beyazlılar ilk periyodu 20-15, ikinci periyodu 40-27 ve üçüncü periyodu da 51-43 üstün tamamladı.

Son periyotta da rakibine fırsat vermeyen temsilcimiz maçı 75-68 kazanmayı başardı.

Rövanş maçı İngiltere'de

Final eşleşmesinin rövanşı 10 Nisan Çarşamba günü, başkent Londra'daki Copper Box Arena'da oynanacak.

Temsilcimiz bu maçı kazandığı veya 6 sayı farkla kaybettiği takdirde EuroCup'ı müzesine götürecek.