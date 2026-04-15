Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda Ayhan Avcı dönemi sona erdi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda, başantrenör Ayhan Avcı ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Takımı'mızın 2025-2026 sezonu başından itibaren başantrenörlüğünü yapmakta olan Ayhan Avcı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ayhan Avcı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ÇBK MERSİN'E ELENDİLER

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, play-off çeyrek finalinde ÇBK Mersin'e elenerek sezonu noktaladı.