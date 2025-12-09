Abone ol: Google News

Beşiktaş, Lietkabelis'i uzatmada devirdi

EuroCup B Grubu'nun 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Litvanya'nın Lietkabelis ekibini normal süresi 80-80 biten karşılaşmada 94-85 yendi.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 22:59
  • Beşiktaş, EuroCup B Grubu'nda Lietkabelis'i 94-85 yendi.
  • Normal süresi 80-80 biten maçı uzatmada kazandılar.
  • Beşiktaş, bu galibiyetle Avrupa Kupası'nda peş peşe 4. kez kazandı.

EuroCup B Grubu'nun 10. haftasında Beşiktaş ile Litvanya'nın Lietkabelis ekibi karşı karşıya geldi.

Temsilcimizin ev sahipliğinde oynanan müsabakanın normal süresi 80-80 bitti.

Beşiktaş, uzatmaya giden maçta rakibini 94-85'lik skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Kupası'nda üst üste 4, toplamda 8. galibiyetini aldı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Hugues Thepenier (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)

Beşiktaş: Mathews 14, Berk Uğurlu 12, Morgan 8, Anthony Brown 4, Zizic 16, Dotson 10, Kamagate 6, Yiğit Arslan 6, Lemar 5, Vitto Brown 13

Lietkabelis: Aimaq 5, Mutic 5, Kullamae 18, Flowers 27, Danusevicius 10, Morris 7, Bickauskis, Furmanavicius 5, Maldunas 2, Kuliesa 3, Lavrinovicius 3

1. Periyot: 27-19

Devre: 47-38

3. Periyot: 64-65

Normal süre: 80-80

Beş fulle çıkanlar: 43.75 Furmanavicius, 41.69 Lavrinovicius (Lietkabelis)

