Beşiktaş, Lietkabelis'i uzatmada devirdi

- Beşiktaş, EuroCup B Grubu'nda Lietkabelis'i 94-85 yendi.
- Normal süresi 80-80 biten maçı uzatmada kazandılar.
- Beşiktaş, bu galibiyetle Avrupa Kupası'nda peş peşe 4. kez kazandı.
EuroCup B Grubu'nun 10. haftasında Beşiktaş ile Litvanya'nın Lietkabelis ekibi karşı karşıya geldi.
Temsilcimizin ev sahipliğinde oynanan müsabakanın normal süresi 80-80 bitti.
Beşiktaş, uzatmaya giden maçta rakibini 94-85'lik skorla mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Kupası'nda üst üste 4, toplamda 8. galibiyetini aldı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Hugues Thepenier (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)
Beşiktaş: Mathews 14, Berk Uğurlu 12, Morgan 8, Anthony Brown 4, Zizic 16, Dotson 10, Kamagate 6, Yiğit Arslan 6, Lemar 5, Vitto Brown 13
Lietkabelis: Aimaq 5, Mutic 5, Kullamae 18, Flowers 27, Danusevicius 10, Morris 7, Bickauskis, Furmanavicius 5, Maldunas 2, Kuliesa 3, Lavrinovicius 3
1. Periyot: 27-19
Devre: 47-38
3. Periyot: 64-65
Normal süre: 80-80
Beş fulle çıkanlar: 43.75 Furmanavicius, 41.69 Lavrinovicius (Lietkabelis)