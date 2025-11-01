Abone ol: Google News

Beşiktaş, Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-77 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 17:25
Beşiktaş, Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanında kazandı
  • Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi 6. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-77 yendi.
  • Maç, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı.
  • Beşiktaş takımında Mathews 24, Dotson 21 ve Morgan 17 sayı kaydetti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-77'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Can Mavisu, Tolga Edis

Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 16, Vanwijn 9, Cazalon 5, Hawkins 3, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu 1, Badzim 18, Omic 6, Erbey Kemal Paltacı 3

Beşiktaş: Mathews 24, Dotson 21, Yiğit Arslan 6, Morgan 17, Zizic 10, Kamagate, Canberk Kuş 6, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 8, Vittorio Brown 3

1. Periyot: 11-28

Devre: 36-44

3. Periyot: 58-71

Eshspor Haberleri