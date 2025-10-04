Abone ol: Google News

Beşiktaş, Mersin Spor'u yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mersin Spor'u 99-86 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 18:01
Beşiktaş, Mersin Spor'u yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Mersin Spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 99-86'lık skorla Beşiktaş oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Halil Erkoç

Mersin Spor: Cowan 21, Cruz 13, Efe Ergi Tırpancı 4, White 2, Bentil 10, Olaseni 2, Cobbs 14, Kartal Özmızrak 2, March 9, Leon Harun Apaydın, Hakan Sayılı 9

Beşiktaş: Mathews 25, Berk Uğurlu 9, Anthony Brown 9, Vittorio Brown 8, Zizic 9, Dotson 11, Kamagate 14, Yiğit Arslan 2, Lemar 4, Canberk Kuş 8

1. Periyot: 22-29

Devre: 35-58

3. Periyot: 62-73

Eshspor Haberleri