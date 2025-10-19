Beşiktaş, OGM Ormanspor'a şans tanımadı

- Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. haftasında OGM Ormanspor'u 80-72 yendi.
- Müsabaka Beşiktaş Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.
- Beşiktaş'ın en skorer ismi 24 sayıyla Okonkwo oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 80-72'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Beşiktaş Spor Kompleksi
Hakemler: Önder Yılmaz, Haldun Çoban, Gündoğan Ali Balaban
Beşiktaş: Okonkwo 24, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 2, Fasoula 8, Toure 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 18, Milic 13, İlayda Güner
OGM Ormanspor: Damla Gezgin 6, Kübra Erat 5, Dillard 6, Anigwe 13, Fraser 26, Gamze Takmaz 3, Duygu Özen 4, Shields 9
1. Periyot: 18-14
Devre: 43-35
3. Periyot: 65-56