Abone ol: Google News

Beşiktaş, OGM Ormanspor'a şans tanımadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, OGM Ormanspor'u 80-72 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 19:05
Beşiktaş, OGM Ormanspor'a şans tanımadı
  • Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. haftasında OGM Ormanspor'u 80-72 yendi.
  • Müsabaka Beşiktaş Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.
  • Beşiktaş'ın en skorer ismi 24 sayıyla Okonkwo oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 80-72'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Beşiktaş Spor Kompleksi

Hakemler: Önder Yılmaz, Haldun Çoban, Gündoğan Ali Balaban

Beşiktaş: Okonkwo 24, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 2, Fasoula 8, Toure 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 18, Milic 13, İlayda Güner

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 6, Kübra Erat 5, Dillard 6, Anigwe 13, Fraser 26, Gamze Takmaz 3, Duygu Özen 4, Shields 9

1. Periyot: 18-14

Devre: 43-35

3. Periyot: 65-56

Eshspor Haberleri