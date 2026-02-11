Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri ilk golünü attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, Katar ekibi Al Gharafa'yı konuk etti.

Al Ittihad, 3. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

En-Nesyri'nin golüyle maçın kontrolünü ele geçiren Al Ittihad'ın diğer gollerini 20, 58 ve 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ve 62. dakikalarda Roger Fernandes ile 51. dakikada Danilo Pereira kaydetti.

Al Ittihad, karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu En-Nesyri, takımının attığı beşinci golün de pasını verdi.

SON 16'YI GARANTİLEDİ

Aldığı bu galibiyetle puanını 12'ye çıkaran 5. sıradaki Al Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Al Gharafa ise 6 puanla 10. sırada kaldı.