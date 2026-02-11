Vaclav Cerny'den ayrılık iddialarına cevap

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, takımda mutsuz olduğu gerekçesiyle ayrılmak istediği öne sürülen Vaclav Cerny hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasının ardından Çek futbolcudan da konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Cerny ile ilgili haberde, kulüp içinde “2. Rafa Silva krizi” yaşandığı, oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ancak yönetimin bu talebe onay vermediği iddia edildi.

"STRES YOK"

28 yaşındaki kanat oyuncusu Instagram'dan bir paylaşım yaparak, "Stres yok" ifadelerini kullandı ve ayrılık iddialarını net bir dille yalanladı.

BU SEZON CERNY

Beşiktaş ile bu sezon 19 resmi maça çıkan Vaclav Cerny, bu maçlarda 6 gol atıp 6 da asist yaptı.