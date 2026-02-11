Manchester United taraftarının “saç kesme” sözü West Ham maçına takıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United deplasmanda West Ham ile karşı karşıya geldi.

VAR’DAN DÖNEN GOL, UZATMADA GELEN EŞİTLİK

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 berabere bitti.

Ev sahibini öne geçiren golü 50. dakikada Tomas Soucek atarken, Kırmızı Şeytanlar'a beraberliği getiren golü ise 90+6. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

Manchester United'ın Casemiro ile 63. dakikada bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Michael Carrick ile yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United, puanını 45 yaptı. West Ham ise 24 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Manchester United, Everton'a konuk olacak. West Ham ise Bournemouth'u konuk edecek.

SERİ BİTTİ, SAÇLAR KALDI

Öte yandan Manchester United taraftarı Frank Illet'in 5 maç üst üste kazanana kadar saçlarını kesmeyeceği iddiası sonrası tüm gözler bu maça çevrilmişti. Manchester United'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken taraftarın saçlarını kestirmesi de ertelendi. Ilett en erken 20 Mart'a kadar saçlarını kesemeyecek.

Erik ten Hag'ın çalıştırdığı 2022-23 sezonunda Fulham, Nottingham Forest, Wolverhampton, Bournemouth ve Manchester City'yi yenen Manchester United, ligde arka arkaya 5 maç kazanmıştı. Ligin aynı sezonunu üst üste 4 maç kazanarak noktalayan Kırmızı Şeytanlar, 2023-24 sezonunu galibiyetle açarak bir kez daha 5 maçlık seri yakalamıştı.

2023-24 sezonunda da 4 maçlık galibiyet serisine imza atan Manchester United, 2024-25 sezonunda Premier Lig'de arka arkaya 2 maç dahi kazanamazken Ruben Amorim yönetiminde ise ligde sadece 3 maç üst üste galip gelebilmişti.