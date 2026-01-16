Galatasaray, son 10 maçın 8'inde gol yedi

- Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçın 8'inde gol yedi.
- Sezonun başındaki savunma başarısını devam ettiremeyen Galatasaray, sadece Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatabildi.
- Toplamda 10 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, savunma sorunları yaşıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray son dönemde kalesini gole kapatamıyor...
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 10 maçın 8'inde gol yedi.
SEZONUN İLK 7 MAÇINDA YALNIZCA 2 GOL YEDİ
Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 10 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı.
SON 10 HAFTADA KALESİNDE 8 GOL GÖRDÜ
Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.