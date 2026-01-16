Galatasaray, son 10 maçın 8'inde gol yedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray son dönemde kalesini gole kapatamıyor...

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 10 maçın 8'inde gol yedi.

SEZONUN İLK 7 MAÇINDA YALNIZCA 2 GOL YEDİ

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 10 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı.

SON 10 HAFTADA KALESİNDE 8 GOL GÖRDÜ

Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.