Süper Lig'de biten tüm transferler

Süper Lig’de ara transfer dönemi heyecanı başladı…

Takımlarımız yaptıkları transferlerle kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.

Ara transfer döneminde şu ana kadar tamamlanan transferlerde orta saha, kanat ve savunma hattına yapılan takviyeler dikkat çekti.

BİTEN TÜM TRANSFERLER BU HABERDE...

Biz de sizler için şu ana kadar ligimizde biten transferleri listeledik.

İşte Süper Lig’de ara transfer döneminde atılan imzalar...

Karamba Gassama - Dinamo City > Gaziantep FK

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Arnavutluk ekibi Dinamo City'den Karamba Gassama ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Onguene - Petrolul > Eyüpspor

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Kamerunlu futbolcu Jerome Onguene'ni sezon sonuna kadar kiraladı.

Yalçın Kayan - Eyüpspor > Samsunspor

Samsunspor, Eyüpspor'dan merkez orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Şamil Öztürk - Kayserispor > Göztepe

Göztepe, 2005 doğumlu kaleci Mehmet Şamil Öztürk ile 2,5+2 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladı.

İrfan Can Eğribayat - Fenerbahçe > Samsunspor

İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe'den Samsunspor'a satın alma opsiyonlu 6 ay kiralık olarak imza attı.

Denis Radu - Petrolul > Eyüpspor

Eyüpspor, Romanya’nın Petrolul Ploiești Kulübü’nden Denis Razvan Radu’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Charles-Andre Raux-Yao - Stade Briochin > Eyüpspor

Eyüpspor, Fransız futbolcu Charles-Andre Raux-Yao'yu kadrosuna kattı. Charles-Andre Raux-Yao ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Denis Draguş - Trabzonspor > Gaziantep FK

Trabzonspor, Rumen futbolcusu Denis Draguş'un Gaziantep FK'ye kiraladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Denis Draguş'un sezonun yarısı için Gaziantep FK'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Victor Ntino-Emo Gidado - NK Bravo > Gaziantep FK

Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcu Victor Ntino-Emo Gidado'yu kadrosuna dahil etti. Kulübün açıklamasına göre orta sahada oynayan 21 yaşındaki futbolcu, Slovenya'nın NK Bravo takımından transfer edildi.

Matteo Guendouzi - Lazio > Fenerbahçe

Fenerbahçe, Fransız milli futbolcu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mert Günok - Beşiktaş > Fenerbahçe

Fenerbahçe, altyapısında yetişen ve uzun yıllar formasını giyen Mert Günok’u yeniden kadrosuna kattı. Milli kaleci kendisini 2.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Abdul Kader Moussa Kone - Kulüpsüz > Karagümrük

Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli futbolcu Abdul Kader Moussa Kone'yi transfer etti. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki forvet ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kerem Demirbay - Eyüpspor > Kasımpaşa

Emre Belözoğlu ile yola devam eden Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi transferleri sonrası Kerem Demirbay ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, 32 yaşındaki futbolcunun transferini resmi olarak açıkladı.

İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe > Kasımpaşa

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralandı.

Chibuike Nwaiwu - Wolfsberger > Trabzonspor

Trabzonspor, Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'yu transfer ettiğini resmen duyurdu. Trabzonspor, 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Nwaiwu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 350.000 Euro, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 700.000 Euro garanti ücret ödenecek.

Deniz Türüç - Başakşehir > Konyaspor

Konyaspor, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

Berkan Kutlu - Galatasaray > Konyaspor

Konyaspor, Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalayıp renklerine bağladı.

Arif Boşluk - Trabzonspor > Konyaspor

Trabzonspor, profesyonel futbolcu Arif Boşluk’un, 2025-26 sezonu için Konyaspor Kulübü’ne satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu.

Kamil Ahmet Çörekçi - Hatayspor > Kasımpaşa

Kasımpaşa, Kamil Ahmet Çörekçi ile sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kamil Ahmet Çörekçi’nin düzenlenen imza töreniyle kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Anthony Musaba - Samsunspor > Fenerbahçe

Fenerbahçe, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Anthony Musaba’yı kadrosuna kattı. Hollandalı oyuncu kendisini 4.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Alexis Antunes - Servette > Göztepe

Göztepe, 2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5 + 1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladı.

Sander Svendsen - Viking > Konyaspor

Konyaspor, Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.