PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı

- PFDK, Galatasaray'a 1,32 milyon TL, Fenerbahçe'ye ise 330 bin TL para cezası verdi.
- Galatasaray cezasını, taraftarlarının saha olayları ve kupa seremonisine katılmama nedeniyle aldı.
- Fenerbahçe ise taraftarlarının saha olayları nedeniyle ceza aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 10 Ocak 2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle iki kulübe para cezası verdi.
TFF’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin TL, kupa seremonisine katılmaması nedeniyle ise 1 milyon 100 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 320 bin TL para cezasına çarptırıldı.
HEM GALATASARAY'A HEM FENERBAHÇE'YE CEZA
Fenerbahçe’ye ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 330 bin TL para cezası verildi. Her iki kulüp hakkında da “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle yapılan sevklerde, disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
PFDK’nın 15 Ocak 2026 tarihli ve 45 sayılı toplantısında alınan kararlarda, ayrıca 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’deki birçok kulüp, futbolcu ve teknik adam hakkında saha olayları, sportmenliğe aykırı hareketler, hakemlere yönelik davranışlar ve talimatlara aykırılıklar nedeniyle para cezaları, men cezaları ve seyircisiz oynama yaptırımları uygulandı.
PFDK'NIN AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"1- Galatasaray hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray'ın, kupa seremonisine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 1 milyon 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
2- Fenerbahçe hakkında, 10.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin kötü tezahürat nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,
Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 330 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."