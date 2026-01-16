PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 10 Ocak 2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle iki kulübe para cezası verdi.

TFF’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin TL, kupa seremonisine katılmaması nedeniyle ise 1 milyon 100 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 320 bin TL para cezasına çarptırıldı.

HEM GALATASARAY'A HEM FENERBAHÇE'YE CEZA

Fenerbahçe’ye ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 330 bin TL para cezası verildi. Her iki kulüp hakkında da “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle yapılan sevklerde, disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

PFDK’nın 15 Ocak 2026 tarihli ve 45 sayılı toplantısında alınan kararlarda, ayrıca 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’deki birçok kulüp, futbolcu ve teknik adam hakkında saha olayları, sportmenliğe aykırı hareketler, hakemlere yönelik davranışlar ve talimatlara aykırılıklar nedeniyle para cezaları, men cezaları ve seyircisiz oynama yaptırımları uygulandı.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: