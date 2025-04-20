Beşiktaş'tan Aliağa Petkimspor'a 23 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 96-73'lük skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Aliağa Petkimspor: Russell 7, Williams 10, Tyree 8, Karahan Tuan Efeoğlu, Echenique 11, Dotson 9, Van Beck 13, Troy Selim Şav 8, Aldridge 7
Beşiktaş: Mathews 17, Needham 11, Berk İbrahim Uğurlu 5, Sleva 13, Terry 15, Allman 3, Plavsic 5, Yiğit Arslan 10, Morgan 13, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 2, Ahmet Ata Özbek 2
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