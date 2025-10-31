Beşiktaş'tan Enea Gorzow'a 30 sayılık fark

- Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup J Grubu'nda Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u 100-70 yendi.
- Beşiktaş, üst üste üçüncü galibiyetini alırken Mariella Fasoula 21 sayı ve 7 ribaunt ile ön plana çıktı.
- Pelin Bilgiç 18, Sami Whitcomb 17 sayı ve Nikolina Milic ise 16 sayı ile skora katkı sağladı.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup J Grubu'nun 4. haftasında sahasında Polonya temsilcisi Enea Gorzow ile karşılaştı.
Beşiktaş Spor Kompleksi'ndeki maça iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreğini 29-13 üstün bitirdiği karşılaşmanın devre arasına 51-30 önde girdi.
Üçüncü periyodu 72-55 önde geçen Beşiktaş, parkeden 30 sayı farkla 100-70 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, 4. maçında 3. galibiyetini aldı. Polonya temsilcisi ise ikinci kez yenildi.
EN SKORER İSİM FASOULA
Beşiktaş'ta 21 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Mariella Fasoula, galibiyette başrolü oynadı.
Pelin Bilgiç 18 sayı, Sami Whitcomb, 17 sayı 7 ribaunt, Nikolina Milic 16 sayı, 10 ribauntluk performans ortaya koydu.
Siyah-beyazlı takımda Meltem Yıldızhan 11 sayı, Amy Okonkwo ve Migna Toure 7'şer sayı, Gülşah Duman ise 3 sayı kaydetti.