Manchester United'ı yenen Brighton tur atladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

FA Cup 3. turda Manchester United, Brighton Hove Albion'ı ağırladı.

Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak 4. tura yükselen Brighton Hove Albion'ın gollerini 12. dakikada Brajan Gruda ile 65. dakikada Danny Welbeck attı.

Manchester United'ın tek sayısını 85. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

44 YIL SONRA BİR İLK

Brighton Hove Albion'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, maçın tamamında sahada kalırken Manchester United'da milli kalecimiz Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Manchester United, 1981-82 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezonda hem Federasyon Kupası hem de Lig Kupası'na katıldığı turda veda etti.