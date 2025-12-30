Beşiktaş'tan OGM Ormanspor'a 22 sayılık fark

- Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında OGM Ormanspor'u 95-73 yendi.
- Bu sonuçla Beşiktaş, ligdeki 6. galibiyetini alırken OGM Ormanspor 11. mağlubiyetini yaşadı.
- Maç, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında OGM Ormanspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 95-73'lük skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde etti, OGM Ormanspor ise 11. mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Fatih Güler, Münevver Özemre, Hasan Kamil Takınyalıoğlu
OGM Ormanspor: Duygu Özen 2, Kübra Erat 15, Gamze Takmaz 6, DeShields 26, Banu Şimşek 14, Damla Gezgin 3, Yaren Düzcü 5, Aliye Nur Orak , Melisa Dönmez 2, Yağmur Güvercin, Ecrin Su Özdemir
Beşiktaş: Özge Özışık 2, Whitcomb 17, Fraser 21, Meltem Yıldızhan 11, İlayda Güner 13, Toure 10, Pelin Bilgiç 10, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İdil Saçalır 5, Yağmur Özdal 3, Almira Yiğit
1. Periyot: 22-28
Devre: 41-61
3. Periyot: 58-77