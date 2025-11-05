Bosna Hersek'te maça çıkacak İsrail takımı Hapoel IBI protesto edildi

- Bosna Hersek'te, İsrail temsilcisi Hapoel IBI'nin Saraybosna'da oynayacağı maç protesto edildi.
- Protestocular, maçın iptal edilmesini ve İsrail'in politikalarını eleştiren pankartlar taşıdı.
- Eylemciler, özellikle Gazze'deki soykırım iddialarına dikkat çekti.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ve İsrail temsilcisi Hapoel IBI, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 9. hafta mücadelesinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Olimpik Spor Salonu'nda yarın karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi, Saraybosna Kantonu hükümet binası önünde toplanan protestocular, maçın iptal edilmesini istedi.
PROTESTO ETTİLER
Maçın Saraybosna'da oynanmasına tepki gösteren protestocular, "Soykırımcı devletlere misafirperverlik yok", "Maçı iptal edin", "Saraybosna! senin ilkelerin ne?" yazılı pankartlar taşıdı.
Eyleme katılanlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını da protesto etti.