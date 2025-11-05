Abone ol: Google News

Bosna Hersek'te maça çıkacak İsrail takımı Hapoel IBI protesto edildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile maç yapacak İsrail temsilcisi Hapoel IBI protesto edildi.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 18:59
  • Bosna Hersek'te, İsrail temsilcisi Hapoel IBI'nin Saraybosna'da oynayacağı maç protesto edildi.
  • Protestocular, maçın iptal edilmesini ve İsrail'in politikalarını eleştiren pankartlar taşıdı.
  • Eylemciler, özellikle Gazze'deki soykırım iddialarına dikkat çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ve İsrail temsilcisi Hapoel IBI, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 9. hafta mücadelesinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Olimpik Spor Salonu'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi, Saraybosna Kantonu hükümet binası önünde toplanan protestocular, maçın iptal edilmesini istedi.

Maçın Saraybosna'da oynanmasına tepki gösteren protestocular, "Soykırımcı devletlere misafirperverlik yok", "Maçı iptal edin", "Saraybosna! senin ilkelerin ne?" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme katılanlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını da protesto etti.

