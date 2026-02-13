Jankat Yılmaz, ilk kez Galatasaray'a rakip

- Jankat Yılmaz, sezon başında Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralandı.
- Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a karşı, Eyüpspor'un kalecisi olarak sahaya çıktı.
- Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynandı.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Eyüpspor’un kalecisi Jankat Yılmaz, Galatasaray’a karşı 11’de yer aldı.
İLK KEZ RAKİP OLDU
Sezon başında sarı-kırmızılılardan kiralık olarak eflatun-sarılılara transfer olan 21 yaşındaki kaleci, ilk kez Galatasaray’a karşı forma giydi.