Jankat Yılmaz, ilk kez Galatasaray'a rakip

Sezon başında Galatasaray'da kiralık olarak Eyüpspor'a transfer olan Jankat Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı forma giydi.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 20:31
  • Jankat Yılmaz, sezon başında Galatasaray'dan Eyüpspor'a kiralandı.
  • Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a karşı, Eyüpspor'un kalecisi olarak sahaya çıktı.
  • Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynandı.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Eyüpspor’un kalecisi Jankat Yılmaz, Galatasaray’a karşı 11’de yer aldı.

İLK KEZ RAKİP OLDU

Sezon başında sarı-kırmızılılardan kiralık olarak eflatun-sarılılara transfer olan 21 yaşındaki kaleci, ilk kez Galatasaray’a karşı forma giydi.

