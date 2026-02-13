Eyüpspor, Galatasaray karşısında 10 kişi kaldı!

- Eyüpspor, Galatasaray maçının 38. dakikasında 10 kişi kaldı.
- Bedirhan Özyurt, Yunus Akgün'e yaptığı müdahaleden dolayı kırmızı kart gördü.
- Bu olay, Süper Lig'in 22. haftasında yaşandı.
Süper Lig’in 22. haftasında Eyüpspor, deplasmanda oynadığı Galatasaray mücadelesinde 10 kişi kaldı.
Müsabakanın 38. dakikasında orta sahada Yunus Akgün, kaptığı top sonrasında önü boş olarak ilerlerken Bedirhan Özyurt'ün müdahalesiyle yerde kaldı.
KIRMIZI GÖRDÜ
Maçın hakemi Çağdaş Altay, bu hareketinden dolayı Bedirhan'a kırmızı kart gösterdi.
2 MAÇA ÇIKTI
Bu transfer döneminde Alanyaspor'dan kiralık olarak takıma katılan 22 yaşındaki futbolcu, eflatun-sarılılarla 2 resmi maçta görev aldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)