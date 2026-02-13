Vincenzo Montella, Galatasaray - Eyüpspor maçında

Abone ol: Google News

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray - Eyüpspor mücadelesini tribünden izledi.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 20:44
  • Vincenzo Montella, Galatasaray ve Eyüpspor arasındaki maçı tribünden izledi.
  • A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için hazırlık yapıyor.
  • Montella, bu süreçte futbolcuları yakından takip ediyor.

Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Eyüpspor kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, tribünden takip etti.

OYUNCU İZLİYOR

Milliler, 26 Mart’ta FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Montella da, bu önemli maç öncesinde futbolcuları takibini sürdürüyor.

