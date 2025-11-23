BOTAŞ, Kocaeli Kadın Basketbol'a fark attı

- BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Kocaeli Kadın Basketbol'u 144-91 gibi net bir skorla yendi.
- Kocaeli, maç boyunca hiç oyuncu değişikliği yapmadan mücadele etti, BOTAŞ ise 96 üçlük denemesinin 40'ını isabete çevirerek skorun büyük kısmını buradan elde etti.
- Maç boyunca sadece 2 faul düdüğü çalındı ve serbest atış çizgisine yalnızca 1 kez gidildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ ile Kocaeli Kadın Basketbol karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 144-91'lik skorla ev sahibi takım BOTAŞ oldu.
SADECE 2 KEZ FAUL ÇALINDI
Kocaeli Kadın Basketbol, karşılaşma boyunca hiç oyuncu değişikliği yapmadan 5 oyuncusuyla mücadele etti.
BOTAŞ, 96 adet üçlüğün 40'ından isabet buldu ve 144 sayının 120’sini bu atışlardan kaydetti.
Mücadelede ayrıca sadece 2 kez faul düdüğü çalınırken, serbest atış çizgisine ise yalnızca 1 kez gidildi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Nihat Çetin, Sertan Kırklar, Melih Eren
BOTAŞ: Rana Uçar 21, Ayşegül Günay Aladağ 18, Dantas 7, Williams 30, Işılay Eğin 11, Işık Su Güven 21, İdil Yeniçulha 18, Davis 3, Serfa 15
Kocaeli Kadın Basketbol: Sinem Danışman 23, Şeyma Nur Karatana 39, Hayrunnisa Şimşek 6, Edanur Uslu 7, Zeliha Çetinkaya 16
1. Periyot: 49-20
Devre: 82-45
3. Periyot: 116-68