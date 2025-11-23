BOTAŞ, Kocaeli Kadın Basketbol'a fark attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ ile Kocaeli Kadın Basketbol karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 144-91'lik skorla ev sahibi takım BOTAŞ oldu.

SADECE 2 KEZ FAUL ÇALINDI

Kocaeli Kadın Basketbol, karşılaşma boyunca hiç oyuncu değişikliği yapmadan 5 oyuncusuyla mücadele etti.

BOTAŞ, 96 adet üçlüğün 40'ından isabet buldu ve 144 sayının 120’sini bu atışlardan kaydetti.

Mücadelede ayrıca sadece 2 kez faul düdüğü çalınırken, serbest atış çizgisine ise yalnızca 1 kez gidildi.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ankara

Hakemler: Nihat Çetin, Sertan Kırklar, Melih Eren

BOTAŞ: Rana Uçar 21, Ayşegül Günay Aladağ 18, Dantas 7, Williams 30, Işılay Eğin 11, Işık Su Güven 21, İdil Yeniçulha 18, Davis 3, Serfa 15

Kocaeli Kadın Basketbol: Sinem Danışman 23, Şeyma Nur Karatana 39, Hayrunnisa Şimşek 6, Edanur Uslu 7, Zeliha Çetinkaya 16

1. Periyot: 49-20

Devre: 82-45

3. Periyot: 116-68