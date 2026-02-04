Ertuğrul Doğan'dan Dursun Özbek'e 'Oulai' yanıtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında, Christ Inao Oulai transferine ilişkin sıcak gelişmeler yaşandı.

Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai için yeni bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

GALATASARAY'DAN 25 MİLYON EUROLUK YENİ TEKLİF

Galatasaray yönetiminin, genç futbolcu için 25 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan arasında yapılan görüşmede, bordo-mavili cepheden net bir yanıt geldi.

"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"

Ertuğrul Doğan'ın, "Teklif yapmayın, sezon sonunda görüşelim" ifadelerini kullandığı ve bu doğrultuda görüşmelerin sona erdiği belirtildi.

Trabzonspor'un, Oulai'yi sezon sonuna kadar kadroda tutmakta kararlı olduğu, Galatasaray'ın ise şimdilik bu transfer dosyasını kapattığı kaydedildi.

Transferin akıbetinin, sezon sonunda yeniden masaya yatırılabileceği öğrenildi.