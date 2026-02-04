Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, N'Golo Kante teşekkürü

- Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
- Transfer, Al-Ittihad'ın evrakları geç göndermesi nedeniyle aksasa da sonunda gerçekleşti.
- Kulüp, Erdoğan'ın desteğinin Türk futbolu için önemli olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe’nin uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü N’Golo Kante transferinde düğüm, dün gece geç saatlerde çözüldü.
Sarı-lacivertliler, dün öğle saatlerinde Al-Ittihad’ın N’Golo Kante’ye ait evrakları TMS sistemine geç iletmesi sebebiyle transferin tamamlanamadığını duyurmuş, kulüp ayrıca FIFA’ya yapılan itirazın da kabul edilmediğini bildirmişti.
KANTE DÜĞÜMÜ SONUNDA ÇÖZÜLDÜ
Bu gelişmeden saatler sonra ise transfer resmiyete kavuştu ve Fenerbahçe 34 yaşındaki Fransız orta saha ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF’ye bildirdi.
Kulüpten daha önceki yapılan açıklamaya istinaden yapılan yeni bilgilendirmede "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." ifadelerine yer verildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR...
Yaşananların ardından Fenerbahçe cephesinden bugün bir açıklama daha geldi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kante'nin transfer sürecindeki katkısından ötürü teşekkür mesajı yayınladı.
Saran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin, Türk futbolunun gelişimi açısından değerli olduğunun altını çizdi.
"VERDİĞİ DESTEKTEN DOLAYI"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N'Golo Kanté'nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.
Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.
Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı. Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.