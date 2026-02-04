Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, N'Golo Kante teşekkürü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe’nin uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü N’Golo Kante transferinde düğüm, dün gece geç saatlerde çözüldü.

Sarı-lacivertliler, dün öğle saatlerinde Al-Ittihad’ın N’Golo Kante’ye ait evrakları TMS sistemine geç iletmesi sebebiyle transferin tamamlanamadığını duyurmuş, kulüp ayrıca FIFA’ya yapılan itirazın da kabul edilmediğini bildirmişti.

KANTE DÜĞÜMÜ SONUNDA ÇÖZÜLDÜ

Bu gelişmeden saatler sonra ise transfer resmiyete kavuştu ve Fenerbahçe 34 yaşındaki Fransız orta saha ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF’ye bildirdi.

Kulüpten daha önceki yapılan açıklamaya istinaden yapılan yeni bilgilendirmede "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR...

Yaşananların ardından Fenerbahçe cephesinden bugün bir açıklama daha geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kante'nin transfer sürecindeki katkısından ötürü teşekkür mesajı yayınladı.

Saran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinin, Türk futbolunun gelişimi açısından değerli olduğunun altını çizdi.

"VERDİĞİ DESTEKTEN DOLAYI"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: