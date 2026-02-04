Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'yi yakından inceledik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe sonunda N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı...

Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante'nin lisansını çıkartarak Fransız futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığı TFF'ye bildirdi.

Yılan hikayesine dönen evrak sürecinin ardından sarı-lacivertli takıma transfer olan Fransız yıldız, sadece defansif gücüyle değil, profesyonelliği ve ilham veren hayat hikayesiyle de Süper Lig’e yeni bir soluk getirmeye hazır.

Peki dünyaca ünlü yıldız oyuncu N'Golo Kante nasıl bir oyuncu? Gelin Kante'nin kariyerine ve istatistiklerine birlikte göz atalım...

BU SEZON 18 MAÇTA OYNADI

Kante, Al Ittihad'da bu sezonki istatistikleri ile deneyimini konuşturdu.

Pro Lig'de bu sezon 18 maça da ilk 11'de başlayan Fransız futbolcu, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

HİÇ KART GÖRMEDİ: TOP KAZANMADA USTA BİR İSİM

Toplam 1.567 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, hiç kırmızı ve sarı kart görmedi.

Hücumda toplam 8 şut çeken Kante, savunmada ise 107 kez top kazandı.

Yenilen gollerde hata payı olmayan deneyimli oyuncu 13 tehlikeliyi de engelledi.

Toplam 143 ikili mücadeleye giren Kante, bunlardan 72'sini kazandı, 71'ini kaybetti.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Ülkesinde Boulogne ve Caen formaları giyen Fransız futbolcu, 2015 yazında İngiliz ekibi Leicester City'ye imza attı.

2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonu olan Leicester City'nin kadrosunda yer alan Kante, 2016 yaz transfer döneminde Chelsea'ye transfer oldu.

DÜNYA KUPASI KAZANDI

Chelsea ile Premier Lig şampiyonu olan Fransız futbolcu, Londra ekibiyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve FA Cup şampiyonlukları kazandı.

2023 yazında Al Ittihad'a transfer olan Kante, Pro Lig ve Suudi Arabistan Kupası'nı kazandı.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan deneyimli futbolcu, 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde de şampiyonluk yaşadı.