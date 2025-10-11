BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'a şans tanımadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 85-76'lık skorla konuk takım BOTAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Abdullah Koputan, Ahmet Kemal Digilli, Berkin Yücer
Melikgazi Kayseri Basketbol: Meltem Avcı Yılmaz 13, Dangerfield 15, Willams 15, Collier 21, Merve Arı 9, Feray Dalkılıç 3, Filip, İdil Türk, Doğa Adıcan, Merve Uygül, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin,
BOTAŞ: Davis 17 , Bejedi 12, Ayşegül Günay Aladağ 27, Tuba Poyraz 11, Serfa 5, Rana Uçar 9, Işılay Eğin 4, Selin Reachel Gül, Mina Berber, İdil Yeniçulha
1. Periyot: 25-27
Devre: 36- 41
3. Periyot: 46- 62