Szymanski, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Sarı lacivertlilerde beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

Fenerbahçe'nin polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.

Adı transferle anılan 26 yaşındaki oyuncunun, Fransa'ya gideceği bildirildi.

RENNES İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fransız basınının haberine göre; tecrübeli on numara için Rennes, sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

9.5 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'ye 2023/24 sezonunda transfer olan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli takımda 134 maça çıkarken 22 gol ve 30 asist kaydetti.

26 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta süre alırken bu mücadelelerde 2 gol ve 2 asistle oynadı.