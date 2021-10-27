Brooklyn Nets - Miami Heat NBA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brooklyn Nets - Miami Heat NBA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NBA'da heyecan hız kesmeden devam ederken, bu dev karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ise detayları araştırıyor. Peki, Brooklyn Nets - Miami Heat NBA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NBA heyecanı hız kesmeden devam ederken, karşılaşmalar geç saatte olmasına rağmen bazı izleyiciler kaçırmak istemiyor.

Dünya basketbolunun en önemli ligi NBA'nın heyecanına ortak olmak isteyen basketbolseverler, maçların zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

NBA puan cetvelinde kendisine 5. sıradan yer bulan Miami Heat, cetvelde kendisine 8. sırada yer bulan Brooklyn Nets ile karşı karşıya gelecek.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Brooklyn Nets - Miami Heat NBA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Brooklyn Nets - Miami Heat NBA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BROOKLYN NETS - MİAMİ HEATS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nets - Miami Heats NBA maçı 28 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak.

Karşılaşma TSİ 02.30'da başlayacak. Bu nefes kesecek müsabaka New York Barclays Center Stadyumu'nda oynanacak.

BROOKLYN NETS - MİAMİ HEATS MAÇI HANGİ KANALDA?

Brooklyn Nets - Miami Heats NBA maçı NBA TV ve Bilyoner TV kanallarından naklen yayınlanacak.

Sporseverler bu karşılaşmayı her iki platformdan şifreli olarak izleyebilecek.

NBA TV, D Smart 72, Tivibu 75, Turkcell TV+ 76 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.